في ظل الضغوط الأمريكية والإسرائيلية... فلسطين تلجأ لهذه الدولة خليجية

نقل أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح"، جبريل الرجوب، رسالة شفهية من الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى سلطان عمان قابوس بن سعيد.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء العمانية، تضمنت الرسالة، التي تسلمها وزير الخارجية العماني، يوسف بن علوي، مسائل تتعلق بالشأن الفلسطيني، إضافة إلى أمور ذات اهتمام مشترك بين البلدين.

© REUTERS / Mohammed Salem فلسطين تتحدى ترامب وتتعهد بإسقاط "صفقة القرن"

والجدير بالذكر، أن القيادة الفلسطينية تواجه ضغوطاً إسرائيلية وأمريكية كبيرة، في الفترة الأخيرة، خاصة بعد قرار الرئيس دونالد ترامب نقل سفارة بلاده في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، وكذلك إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن؛ فضلا عن قرار حكومة الولايات المتحدة، وقف دعم وكالة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

ويرفض الفلسطينيون الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع إسرائيل، في ظل استمرار بناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وكذلك المحاولات الإسرائيلية لتغيير الوضع القانوني والتاريخي للمدينة، التي يعتبرها الفلسطينيون العاصمة الأبدية لدولتهم العتيدة.

وتعول القيادة الفلسطينية على الدعم العربي، السياسي والمادي، لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، منذ العام 1967.