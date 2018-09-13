في ظل الضغوط الأمريكية والإسرائيلية... فلسطين تلجأ لهذه الدولة خليجية

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء العمانية، تضمنت الرسالة، التي تسلمها وزير الخارجية العماني، يوسف بن علوي، مسائل تتعلق بالشأن الفلسطيني، إضافة إلى أمور ذات اهتمام مشترك بين البلدين.
ويرفض الفلسطينيون الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع إسرائيل، في ظل استمرار بناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وكذلك المحاولات الإسرائيلية لتغيير الوضع القانوني والتاريخي للمدينة، التي يعتبرها الفلسطينيون العاصمة الأبدية لدولتهم العتيدة.
وتعول القيادة الفلسطينية على الدعم العربي، السياسي والمادي، لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، منذ العام 1967.
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