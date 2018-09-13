تسجيل
14:47 13 سبتمبر/ أيلول 2018
مباشر
    بحث
    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مصر، 11 ديسمبر/ كانون الأول 2017

    رسالة شفهية من السيسي للرئيس الإريتري

    © Sputnik . Sergei Guneev
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الخميس 13 سبتمبر/ أيلول، الرئيس الإريتري "أسياس أفورقي" في مستهل زيارته الحالية للعاصمة الإريترية أسمرا.

    وسلم شكري رسالة شفهية من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس الإريتري، تتناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها في المجالات كافة.

     

    الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
    © REUTERS /
    السيسي يجتمع مع قائد القيادة المركزية الأمريكية
    وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه،  إن شكري استهل اللقاء بنقل تحيات الرئيس السيسي لشقيقه الرئيس أفورقي، واعتزازه بالعلاقات الأخوية، التي تربطهما، مؤكدا على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وأهمية تعزيزها في كافة المجالات، فضلا عن دعم مصر لإريتريا لاستعادة دورها الفاعل والمقدر على الصعيدين الأفريقي والدولي في ظل التطورات الإيجابية التي شهدتها منطقة القرن الأفريقي وعلاقات إريتريا بكل من إثيوبيا والصومال وجيبوتي.
    من جانبه، أكد الرئيس الإريتري على اعتزاز بلاده بالعلاقات التاريخية بين الجانبين ودعم مصر الدائم لإريتريا في مختلف المجالات، مشيرا إلى تطلعه لاستمرار هذا الدعم والزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية، فضلا عن استغلال الفرص المتاحة للتعاون بين الجانبين.
    وفيما يتعلق بالقضايا الإقليمية، أوضح أبو زيد أن الجانبين ناقشا عددا من الموضوعات، على رأسها التطورات الإيجابية الأخيرة في منطقة القرن الأفريقي، وحرص مصر على دعم الاستقرار والأمن والسلام في تلك المنطقة، بالإضافة إلي أهمية تعزيز التعاون الإقليمي من منظور شامل يحقق مصلحة الجميع، حيث أعرب الرئيس أفورقي عن محورية الدور المصري في منطقة القرن الأفريقي، مقدرا دور مصر في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. 
    وتطرق لقاء وزير الخارجية مع الرئيس الإريتري إلى موضوع أمن البحر الأحمر، وأهمية تعزيز التعاون بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر باعتبارها صاحبة الملكية والمصلحة الرئيسية في هذا الصدد، بالإضافة إلى بحث الأوضاع في كل من جنوب السودان والصومال واليمن، فضلا عن تطورات مفاوضات سد النهضة، وأولويات رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي خلال العام المقبل.
    وأردف المتحدث باسم الخارجية، أنه من الأهمية بمكان أن نشير إلى أن زيارة الرئيس أفورقي إلى مصر في يناير / كانون الثاني عام 2018 مثلت نقطة انطلاق في العلاقات الثنائية، حيث شهدت الأشهر الماضية التوقيع على 6 اتفاقيات لتعزيز التعاون في مجالات الصحة والكهرباء والزراعة والتجارة، مشيرا إلى حرص مصر على البناء على الزخم الحالي في العلاقة بين البلدين واستطلاع فرص تعزيز التعاون في مختلف المجالات. 
    وتابع: "كما أنه من شواهد الطفرة التي شهدتها العلاقات زيادة معدل التبادل التجاري بين البلدين بصورة ملحوظة خلال الأشهر الماضية، فضلا عن زيادة عدد مشروعات وبرامج التعاون المشترك في مختلف المجالات خاصة في مجالات نقل الخبرات وبناء الكوادر، بالإضافة إلى المشروعات في مجالات الثروة السمكية وتوليد الكهرباء وبناء الوحدات السكنية والثروة المعدنية".   

     

    انظر أيضا:

    السيسي يزور أوزبكستان في 4 سبتمبر
    تقرير: استثمارات بالمليارات وتعاون استراتيجي... حصاد زيارة "السيسي" للصين
    السيسي يجتمع مع قائد القيادة المركزية الأمريكية
    رسالة من السيسي إلى رئيس الجابون... يحملها شريف إسماعيل
    السيسي يأمر الحكومة بتنفيذ مشروع جديد
    الكلمات الدلالية:
    أخبار إريتريا, مفاوضات سد النهضة, وزارة الخارجية المصرية, أسياس أفورقي رئيس إريتريا, سامح شكري, عبد الفتاح السيسي, إريتريا, مصر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    نائب رئيس شركة آبل للتسويق، فيليب شير، يعرض هواتف آيفون الجديدة
    "آبل" تطرح ثلاثة موديلات جديدة لهاتفها الذكي "آيفون"
    أسلحة بوروشينكو المتطورة
    أسلحة بوروشينكو المتطورة
    توزيع القوى في سوق النفط العالمية
    توزيع القوى في سوق النفط العالمية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك