مستشار الرئيس: عباس سيطلب الحماية الدولية لفلسطين من على منبر الأمم المتحدة

أعلن مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدولية والعلاقات الخارجية نبيل شعث، اليوم الخميس، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيعلن في الأمم المتحدة عن رفضه لمبادرات الولايات المتحدة بشأن فلسطين، وسيطلب حماية دولية للفلسطينيين ومعاقبة إسرائيل.

وقال شعث في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "الرئيس عباس سيوضح رفضنا لخطة السيد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب وسياسة السيد ترامب، بشكل كامل ولا لبس فيه، وبأننا مستعدون للعودة فقط إلى طاولة المفاوضات مع العديد من المشاركين، مدفوعين بالميثاق وقرارات الأمم المتحدة، الاتفاقيات التي وقعناها منذ 25 عامًا، وسيطرح الأمر بشكل واضح".

© AFP 2018 / Mahmud Hams في ظل الضغوط الأمريكية والإسرائيلية... فلسطين تلجأ لهذه الدولة خليجية

وأكد مستشار الرئيس الفلسطيني أن الرئيس عباس "سوف يطلب مرة أخرى بحماية دولية، وسيثير مسألة معاقبة إسرائيل على ما تفعله ضد شعبنا. لقد تم إيضاح كل هذا، ولكن سيكون هناك بيان شامل آخر حيث سيبين للعالم سياستنا بكل وضوح. ونحن نريد السلام ولكن ليس مثل هذا السلام".

وأضاف شعث أن عباس سيسعى أيضاً لحصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، على الرغم من أنه يدرك أن الولايات المتحدة ستحظر الطلب. ويتمتع الفلسطينيون منذ كانون الأول / ديسمبر 2012 بوضع الدولة المراقبة في المنظمة التي منحتهم إياها الجمعية العامة، ولكن العضوية الكاملة تتطلب موافقة مجلس الأمن، حيث تتمتع الولايات المتحدة، كأحد الأعضاء الخمسة الدائمين، بحق النقض.

هذا ورفض الفلسطينيون الوساطة الأميركية بعد أواخر العام الماضي، على إثر اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، متجاهلاً مطالبهم بالجزء الشرقي من المدينة.

كما يعتزم الرئيس الفلسطيني محمود عباس حضور الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث سيدلي، بحسب مراسل وكالة" سبوتنيك"، بـ"بيان شامل" والذي سيحدد فيه النهج الفلسطيني لعملية السلام، والتي تصادف اليوم الخميس مرور 25 عاما عليها.