البنتاغون يدعو مصر والسعودية وقطر للوحدة العسكرية والتدخل في دولة عربية

دعا البنتاغون دول الخليج العربية والأردن ومصر، اليوم الأربعاء، إلى الوحدة العسكرية تمهيدا لتكثيف أنشطتها المشتركة.

وشدد قائد القيادة المركزية الأمريكية، الفريق أول ركن جوزيف فوتيل، خلال اجتماع مع رؤساء أركان دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن، "أهمية الوحدة العسكرية للدول المشاركة في المؤتمر إضافة إلى حيوية إسهاماتها في الجهود المبذولة في العراق وسوريا وأفغانستان وما يتعلق باستقرار المنطقة بأكملها"، بحسب وكالة الأنباء الكويتية.

وأشار فوتيل إلى "وجود مساهمات رئيسية من قبل العديد من الشركاء الخليجيين في سوريا وأفغانستان"، معربا عن امتنانه لزيادة هذه المساهمات.

وأشاد قائد القيادة المركزية الأمريكية بهذه المساهمات التي أحدثت تأثيرا كبيرا بما يصب في صالح سوريا كما أحدثت على وجه الخصوص تأثيرا كبيرا في أفغانستان لهزيمة ما يسمى تنظيم داعش وتقريب حركة طالبان من عملية المصالحة.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كان قد دعا الدول العربية إلى تولي قيادة محاربة التنظيمات الإرهابية و"إحلال الاستقرار" في سوريا، مؤكدا رغبته في سحب قوات الولايات المتحدة من هذه البلاد.