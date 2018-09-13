رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث أزمة "الأونروا" مع كرينبول

رام الله — سبوتنيك . وناقش الحمد الله مع كرينبول، حشد الدعم المالي للخروج من الأزمة المالية، التي تواجهها، لضمان استمرار تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين.

وبحسب وكالة "وفا" الرسمية، فإن رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله أكد ضرورة اتخاذ خطوات عملية وفورية من قبل المجتمع الدولي لدعم حقوق أبناء الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها قضية اللاجئين، مجددا رفض القيادة الفلسطينية والحكومة، كافة الخطوات الأمريكية، التي تستهدف اللاجئين الفلسطينيين، لا سيما وقف الدعم المالي عن الأونروا ومحاولة تحديد أعداد اللاجئين.

وقال الحمد الله إن "حقوق اللاجئين الفلسطينيين لا يجب المساس بها، وإن وكالة الاونروا تم إنشاؤها بناء على إرادة المجتمع الدولي لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين، إلى حين إيجاد حل عادل وشامل لقضيتهم وفق ما نصت عليه الشرعية الدولية".