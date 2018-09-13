اجتماعات سورية أردنية قد تخرج بأخبار وقرارات سارة لأبناء البلدين

كشفت مصادر رسمية أردنية عن عقد لجنة فنية أردنية سورية اجتماعا، أمس الأربعاء، لبحث إمكانية إعادة فتح الحدود الأردنية السورية.

عمان — سبوتنيك . وكشفت مصادر رسمية لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، أن "لجنة فنية أردنية سورية عقدت اجتماعا يوم أمس الأربعاء 12 أيلول/ سبتمبر، للتباحث حول إعادة فتح الحدود الأردنية السورية ".

وبحسب المصدر: "ستستمر اجتماعات اللجنة لوضع تصور كامل للإجراءات المرتبطة بإعادة فتح المعابر خلال الفترة المقبلة".

تجدر الإشارة إلى أن الأردن أغلق معبر نصيب — جابر الحدودي في العام 2015 عندما سيطرت الجماعات المسلحة على المعبر.

وفي حزيران/ يونيو الماضي، بدأ الجيش العربي السوري عملية عسكرية في الجنوب أدت إلى تحريره من الجماعات المسلحة، ومنذ ذلك الحين بدأت تدعو جهات شعبية أردنية إلى إعادة فتح المعبر، لما له من دور في تحريك عجلة الاقتصاد الأردني.

وفي سياق متصل، أكد رئيس الوفد الأردني إلى معرض دمشق الدولي، غسان خرفان، أن الجانبين الأردني والسوري متضرران من إغلاق معبر نصيب.

مشيرا في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى أن ثمة حاجة لإذابة الثلوج بين الأردن الرسمي والجانب السوري الرسمي، ويعود ذلك إلى حالة الجمود السياسي بين البلدين التي يجب أن تنتهي، واصفا المعبر بأنه الرئة التي تتنفس منه سوريا والأردن على حد سواء.