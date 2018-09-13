العثور على كنز مالي كبير أسفل مقر سابق لـ"داعش" في العراق

تم العثور على 10 ملايين دولار تحت الأنقاض في جامعة الموصل، حسب "السومرية نيوز".
وأضافت المصادر أن "عمالا وجدوا المال تحت أنقاض المبنى الذي قصفته مقاتلات أمريكية عام 2017، خلال عمليات تحرير المدينة من سيطرة التنظيم، والذي تسعى الجامعة حاليا لإعادة إعماره وتأهيل مباني الجامعة المختلفة"، مشيرة إلى أنه "تم التحفظ على المبلغ".
يذكر أن تنظيم "داعش" سيطر على محافظة نينوى بشكل كامل في 2014، حيث اتخذ من مبانيها الحكومية مقرات له من بينها جامعة الموصل التي أصبحت مركزا لما يسمى بديوان الحسبة وبيت المال، إلا أن القوات الأمنية تمكنت من تحرير المحافظة بالكامل في أواخر شهر أغسطس/ آب عام 2017.
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