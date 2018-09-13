العثور على كنز مالي كبير أسفل مقر سابق لـ"داعش" في العراق

عثر على كنز مالي كبير أسفل أحد الأنقاض في العراق، في أماكن كان تنظيم "داعش" قد استخدمها من قبل.

تم العثور على 10 ملايين دولار تحت الأنقاض في جامعة الموصل، حسب "السومرية نيوز".

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قالت مصادر محلية إنه "تم العثور على مبلغ مالي يقدر بنحو 10 ملايين دولار تحت أنقاض المبنى الواقع داخل جامعة الموصل، الذي كان تنظيم "داعش" يستخدمه كمقر لما يعرف بديوان الحسبة وبيت المال".

وأضافت المصادر أن "عمالا وجدوا المال تحت أنقاض المبنى الذي قصفته مقاتلات أمريكية عام 2017، خلال عمليات تحرير المدينة من سيطرة التنظيم، والذي تسعى الجامعة حاليا لإعادة إعماره وتأهيل مباني الجامعة المختلفة"، مشيرة إلى أنه "تم التحفظ على المبلغ".

يذكر أن تنظيم "داعش" سيطر على محافظة نينوى بشكل كامل في 2014، حيث اتخذ من مبانيها الحكومية مقرات له من بينها جامعة الموصل التي أصبحت مركزا لما يسمى بديوان الحسبة وبيت المال، إلا أن القوات الأمنية تمكنت من تحرير المحافظة بالكامل في أواخر شهر أغسطس/ آب عام 2017.