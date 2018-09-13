يكفي 30 عاما... متحدث صالح: دول خليجية تزود الحوثي بالسلاح

قال ياسر اليماني، المتحدث باسم الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، القيادي في حزب "المؤتمر الشعبي العام"، إن "تصنيع الحوثيين الصواريخ والذخائر في العاصمة صنعاء، ما هي إلا كذبة يحاول التحالف العربي ترويجها بعد أن تكشفت أهدافه الحقيقية في اليمن".

© REUTERS / Khaled Abdullah اليماني: هذه الدولة قادرة على إيقاف الحرب في اليمن

وأضاف اليماني، في الجزء الثاني من مقابلة مطولة تنشرها "سبوتنيك" في وقت لاحق، أن "مخزون السلاح الموجود في اليمن يكفي لـ30 عاما قادمة لأي حرب، والرئيس السابق صالح والحالي (عبد ربه منصور) هادي وكل قيادات اليمن يدركون جيدا أن هناك مخزونا من الصواريخ والسلاح والعتاد استطاع الحوثي وميليشياته السيطرة عليها كما أن هناك تهريبا للسلاح يتم عبر دول خليجية تمول الحوثيين".

وتابع:

هناك تبادل أدوار للخليج في هذه الحرب، إلى الآن التحالف لم يعلن عن أهدافه الحقيقية، لا يجوز أن تستمر الحرب 4 أعوام تقاتل فيها ميليشيات وليس جيش نظامي، العراق بجيشه وعتاده لم يصمد خلال شهر واحد في 2003، فما يحدث شىء غير منطقي، وهذا يقودنا إلى أن التحالف لا يريد إنهاء الحرب وإعادة الدولة وتمكينها ممثلة في الرئيس هادي وحكومته.

ويعيش اليمن أوضاعا مزرية مع استمرار الحرب التي يشنها التحالف العسكري الذي تقوده السعودية، منذ مارس 2015، وذلك عقب سيطرة جماعة "أنصار الله" على العاصمة صنعاء.

وقد أسفرت الحرب حتى أغسطس 2018، عن مقتل 6592 شخصا وإصابة 10470 آخرين، وجاءت غالبية هذه الإصابات نتيجة الغارات الجوية التي قام بها التحالف بقيادة السعودية، وذلك حسب مكتب الأمم المتحّدة لحقوق الإنسان.