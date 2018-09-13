عودة 116 لاجئا سوريا من لبنان إلى ديارهم خلال الـ24 ساعة الأخيرة

موسكو — سبوتنيك. وقال المركز في نشرة له: "خلال الـ24 ساعة الماضية عاد إلى سوريا عبر معبر "جديدة يابوس 116 لاجئا من بينهم 35 امرأه و59 طفلا".
وأكد المركز كذلك عودة 346 نازحا خلال الـ24 ساعة الماضية إلى ديارهم، ولم يتم خروج لاجئين من مناطق خفض التصعيد في إدلب.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الدفاع الروسية كانت قد أعلنت، 18 تموز/ يوليو الماضي، عن إنشاء مركز خاص في سوريا لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين لتسهيل عودة السوريين إلى وطنهم، مؤكدة أن المعلومات بشأن مبادرة روسيا لحل مشكلة عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم تنقل عبر القنوات الدبلوماسية إلى مكاتب الأمم المتحدة المتخصصة، بالإضافة إلى السفارات الروسية في 36 دولة يوجد بها حالياً أكبر عدد من اللاجئين السوريين.
وأكدت الدفاع الروسية أن المركز سيساعد على استئناف عمل الخدمات الاجتماعية على الأرض ومعالجة القضايا الأخرى المتعلقة باستعادة البنية التحتية في البلاد.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)