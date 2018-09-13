الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخا باليستيا أطلقته "أنصار الله"

اعترض الدفاع الجوي السعودي، اليوم الخميس، صاروخا باليستيا أطلقته جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، باتجاه مدينة نجران، وفق ما أعلنت وسائل إعلام سعودية.

وكان كشف العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، عدد القتلى الذين سقطوا بسبب صواريخ جماعة "أنصار الله" (الحوثيين).



© REUTERS / Faisal Al Nasser/Files إسبانيا تسلم السعودية 400 قنبلة بعد قرار وقف تسليمها

وقال المالكي في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية ، إن "إجمالي الصواريخ البالستية التي أطلقتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران باتجاه المملكة بلغ حتى الآن 189 صاروخا تسببت في استشهاد 112 مدنيا من المواطنين والمقيمين، وإصابة المئات منذ الانقلاب الحوثي على الشرعية في اليمن"، على حد قوله.

ويشهد اليمن منذ سنوات نزاعا بين القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا و"أنصار الله" (الحوثيين). وتدخلت السعودية على رأس تحالف عسكري في 2015 لوقف تقدم الجماعة التي سيطرت على صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014.

وأوقعت الحرب في اليمن أكثر من 10 آلاف قتيل منذ تدخل التحالف الذي تسبب بـ"أسوأ أزمة إنسانية" في العالم بحسب الأمم المتحدة.