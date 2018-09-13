العبادي يتخذ قرارا مهما بشأن رواتب قوات الحشد الشعبي

أعلن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، اليوم الخميس، عن زيادة المخصصات المالية لرواتب قوات الحشد الشعبي كي تتساوى مع المجندين ببقية القوى الأمنية.

بغداد — سبوتنيك. وأعلن العبادي خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي أن "الموازنة المالية لم تسمح لنا بإضافة تخصيصات إلا بالأشهر الثلاثة الأخيرة من السنة، والشهر القادم ستطلق زيادة رواتب مقاتلي الحشد لتكون متساوية مع باقي منتسبي القوات الأمنية".

الحشد الشعبي هو قوات نظامية عراقية، وجزء من القوات المسلحة العراقية، تأتمر بإمرة القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء، وتشكلت بعد "فتوى الجهاد الكفائي" التي أطلقها المرجع الديني الأعلى، علي السيستاني، وذلك بعد سيطرة تنظيم " داعش " (الإرهابي المحظور في روسيا) على مساحات واسعة من المحافظات العراقية عام 2014. وكان للحشد دور حيوي في العمليات العسكرية ضد التنظيم الإرهابي.

يذكر أن العراق أعلن تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش"، في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ويعتقد أن الحشد يحظى بدعم إيراني كبير، كما أن العديد من قادته السابقين المقربين من إيران هم أعضاء بتحالفات فازت بمقاعد في الانتخابات البرلمانية التي جرت، في مايو/آيار الماضي وتنافس العبادي لتحقيق أغلبية برلمانية سيوكل إليها تشكيل الحكومة المقبلة.