"أنصار الله" تعلن مقتل وجرح 20 من التحالف والقوات المشتركة جنوب الحديدة

أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيين" مقتل وجرح أكثر من 20 من قوات التحالف العربي والقوات اليمنية المشتركة في محافظة الحديدة غرب اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وقالت قناة المسيرة الناطقة باسم "أنصار الله" بأن مسلحي الجماعة شنوا عملية هجومية على مواقع لقوات التحالف والقوات المشتركة شمال قرية المنظر في مديرية الدريهمي جنوب مدينة الحديدة.

وأضافت أن العملية أسفرت عن أكثر من 20 قتيلاً وجريحاً من قوات التحالف والقوات الحكومية.

وأشارت إلى مقتل "أعداد" من القوات المشتركة إثر قصف شنه مسلحو "أنصار الله" على مواقع في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا جنوب الحديدة.

تجددت اليوم الخميس، المعارك بين القوات اليمنية المشتركة المدعومة من التحالف، ومسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين" في محافظة الحديدة.

وكانت القوات الحكومية أعلنت، أمس الأربعاء، السيطرة على منطقتي كيلو 10 وكيلو 16 وبوابة قوس النصر في الكيلو 12 وقطع طريق صنعاء — الحديدة الاستراتيجي، ما يعني منع إمدادات مسلحي "أنصار الله" القادمة من العاصمة صنعاء إلى مدينة الحديدة.