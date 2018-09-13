غرفة عمليات واتصالات سرية لـ"أنصار الله" شرق صعدة

أعلن الجيش اليمني المدعوم بتحالف عسكري عربي، العثور على غرفة عمليات واتصالات سرية لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

© AP Photo / Uncredited المتحدث باسم صالح: دولة أفريقية قادرة على إيقاف الحرب في اليمن

القاهرة — سبوتنيك . ونقلت وكالة الأنباء اليمنية " سبأ " التي تبث من الرياض وعدن، عن قائد اللواء 84 مشاة العميد رداد الهاشمي، "أن الجيش عثر على غرفة اتصالات وعمليات أثناء تقدمه الميداني في وادي آل أبوجبارة بمديرية كتاف شرق صعدة".

وأوضح العميد الهاشمي، "إن الغرفة تحت الأرض ومتصلة بأحد الكهوف الجبلية، وهي مكونة من 5 غرف، كل غرفة كانت تنفذ فيها مهام عدائية محددة".

وأضاف "أن مليشيات الحوثي الانقلابية كانت تستخدم الغرفة السرية لتنفيذ عملياتها العدائية والتواصل مع عناصرها الإرهابية في المواقع المختلفة، وإقامة اجتماعات قياداتها".

وأشار قائد اللواء 84 مشاة إلى "أنه عثر في الغرف على أجهزة اتصالات لاسلكية، وأرقام إشارات وشفرات كانت الميليشيات تستخدمها للتواصل بين عناصرها ".

من جهة ثانية، ذكرت قناة المسيرة الناطقة باسم جماعة "أنصار الله" أن طيران التحالف شن ثلاث غارات على مدرسة في منطقة محديدة بمديرية باقم شمال صعدة، كما استهدف بغارة أخرى منطقة مران في مديرية حيدان جنوب غربي صعدة، أسفرت عن مقتل امرأة وإصابة رجل.

يذكر أن القوات الحكومية تخوض بإسناد من التحالف، معارك ضد مسلحي جماعة "أنصار الله" في 6 جبهات بالمحافظة الحدودية مع السعودية، هي الظاهر ورازح وباقم وعلب وكتاف وشدا، تمكنت خلالها من استعادة مناطق واسعة، حسب موقع الجيش.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/ مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.