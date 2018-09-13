البعثة الأممية بليبيا تعلن التوصل لاتفاق بشأن فض الاشتباك بطرابلس

أعلنت بعثة الأمم المتحدة بليبيا أن الاجتماع الفني العسكري الذي عقد اليوم، الخميس، بحضور المبعوث الأممي والقادة العسكريين بغرب ليبيا، توصل لوضع آلية لقوة مشتركة للفصل بين القوات المتنازعة وفض الاشتباك.

ووفقا للموقع الإلكتروني "بوابة الوسط".حدد الاجتماع دور ومهام وهيكلية هذه القوة المشتركة، مشيرا إلى أن الهدف منها هو تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة الحياة الطبيعية إلى مناطق الاشتباك خاصة، وطرابلس عامة.

وقال عضو مجلس النواب الليبي، صالح أفحيمة، إن البرلمان الليبي، توصل خلال جلسته الطارئة، اليوم الخميس، إلى اعتماد آلية الأقاليم في اختيار مجلس رئاسي جديد لحكومة الوفاق الوطني، وبأن البرلمان قرر تشكيل لجنة برلمانية لمتابعة الأوضاع الأمنية في مدينة طرابلس، ودعوة كل الأطراف السياسية للقدوم إلى طبرق، من أجل الوصول إلى حلول جذرية للأزمة، وقطع الطريق أمام تدخلات المغرضين.