الجيش يمنع "داعش" من الفرار باتجاه عمق البادية إلى التنف حيث يتمركز الأمريكي

حققت وحدات من الجيش السوري بالتعاون مع القوات الرديفة تقدما كبيرا ضد الإرهابيين في الجروف الصخرية باتجاه تلول الصفا في عمق بادية السويداء الشرقية.

© AFP 2018 / George Ourfalian بالفيديو... الجيش السوري يفاجئ "داعش" شمال التنف

ووسعت وحدات الجيش بذلك نطاق سيطرتها على مساحات جديدة ونقاط حاكمة كان يستغلها إرهابيو تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) للتحصن من ضربات الجيش.

وأفادت وكالة "سانا" بأن وحدات الجيش السوري تابعت تقدمها في عمق الجروف ذات التكوين البازلتي شديد الوعورة في أرض قاع البنات وعلى اتجاه قبر الشيخ حسين من الشمال الغربي والغربي للتلول وسيطرت على هضاب صخرية ومغاور وكهوف وبرك مائية بالمنطقة وسط اشتباكات عنيفة مع إرهابيي "داعش" أسفرت عن تكبيد إرهابيي التنظيم التكفيري خسائر فادحة في العتاد والأفراد.

ولفت مراسل "سانا" إلى أن تقدم وحدات الجيش الذي يجري وفق تكتيك مدروس يتلاءم مع طبيعة المنطقة المعقدة وتكوينها الجيولوجي الصعب ترافق مع إسناد ناري مكثف عبر سلاحي الجو والمدفعية تركز على أماكن تجمع وتحركات إرهابيي "داعش" ونقاط تحصينهم ودشمهم بين الصخور، ما أسفر عن تدميرها والقضاء على أعداد كبيرة منهم بينهم قناصون وسط حالة من الارتباك والانهيارات المتتالية في صفوفهم وفرار عدد منهم نحو العمق حيث تجري ملاحقتهم بالوسائط النارية المناسبة.

وأسهمت عمليات الجيش والقوات الرديفة التي تجري بالتوازي على جميع المحاور في محيط تلول الصفا في تضييق الخناق على إرهابيي التنظيم التكفيري المتحصنين فيها وإحكام الطوق عليهم بشكل أكبر بالتزامن مع إفشال جميع محاولاتهم لإيجاد منافذ وطرق للفرار من المنطقة باتجاه عمق البادية ومنها إلى منطقة التنف على الحدود السورية الأردنية العراقية.