"أنصار الله" تعلن استعادة مواقع في محافظة حجة

القاهرة — سبوتنيك. وذكرت قناة المسيرة الناطقة باسم "أنصار الله"، إن مقاتلي الجماعة نفذوا عمليتين هجوميتين شرق جبل أبو النار في الجهة الشرقية لمديرية حرض، المحاذية لقطاع جيزان جنوب غربي السعودية.

© REUTERS / Anees Mahyoub غرفة عمليات واتصالات سرية لـ"أنصار الله" شرق صعدة

وأضافت أن العمليتين أسفرتا عن استعادة عدد من المواقع، وسقوط عدد كبير من القتلى والجرحى من صفوف قوات الجيش.

وأشارت الى أن طيران التحالف شن 8 غارات على مديريتي حرض وميدي.

وكان مصدر عسكري في المنطقة الخامسة بالجيش اليمني، أفاد الاثنين، لوكالة "سبوتنيك" بسيطرة القوات الحكومية على قرية مجربية في عزلة بني الحداد بمديرية حرض، بعد استعادة قرية شليلة في ذات العزلة إثر معارك مع مسلحي جماعة "أنصار الله".