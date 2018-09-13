خطوات جديدة من السعودية والبحرين بشأن جسر الملك حمد

ناقش وزير النقل السعودي نبيل بن محمد العامودي، خلال زيارته للبحرين، اليوم الخميس، مع نظيره البحريني كمال بن أحمد محمد، مشروع جسر الملك حمد وربط المملكتين بسكة حديد.

وبحسب وكالة أنباء البحرين، ناقش الطرفان الخطوات القادمة في هذا المشروع الاستراتيجي والهام، والذي يعد خطوة إضافية في أطر التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.

© REUTERS / Antonio Bronic السعودية والبحرين تخططان لتشييد جسر جديد يضم خطا للسكك الحديدية

كما حضر الاجتماع فريق من وزارة المواصلات والاتصالات لشؤون النقل البري برئاسة وكيل الوزارة البحريني للنقل البري والبريد، مريم أحمد جمعان.

وبحث الجانبان نطاق عمل مناقصة الخدمات الاستشارية، لطرح المشروع بالشراكة مع القطاع الخاص، والتوصية على دراسة فكرة تولي مؤسسة جسر الملك فهد طرح المناقصة قبل نهاية العام الجاري.

وحدد الجانبان فترة طرح المناقصة والتعيين بـ 6 أشهر، على أن تقيم بعد ذلك العروض المقدمة ودراستها قبل مرحلة المفاضلة والترسية.

طرح مناقصة الخدمات الاستشارية لإدارة المرحلة القادمة من مشروع جسر الملك حمد https://t.co/2kzcTzb51X — وكالة أنباء البحرين (@bna_ar) ١٣ سبتمبر ٢٠١٨

وتأتي بعد ذلك المرحلة النهائية وهي الاتفاق على تعيين ائتلاف للشركات الاستشارية للمرحلة القادمة خلال النصف الأول من العام القادم 2019.

وجسر الملك حمد سيربط المملكة العربية السعودية بمملكة البحرين، بالإضافة إلى جسر الملك فهد القائم، وتم الإعلان عنه لأول مرة في سبتمبر 2014.