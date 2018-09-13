مقتل طفل وإصابة 12 مدنيا بقذائف صاروخية أطلقها مسلحون على شارع النيل السكني شمال حلب‎

قتل طفل وأصيب 12 مدني باستهداف المجموعات الإرهابية المسلحة المتمركزة على الأطراف الشمالية لمدينة حلب، ليل الخميس، حي شارع النيل السكني شمال المدينة بقذيفتين صاروخيتين سقطتا تباعا قرب أبنية سكنية داخل الحي.

وقال مراسل سبوتنيك في حلب: "إن القذيفتين سقطتا في محيط "دوار الدلة" وقرب مدرسة "الطليعة" الابتدائية، وترافق سقوطهما مع تطاير كثيف للشظايا الحارقة ضمن نطاق واسع في المنطقة المستهدفة، حسب ما أكدته مصادر أهلية في حي شارع النيل لـ "سبوتنيك".

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وقال رئيس الطبابة الشرعية بحلب الدكتور هاشم شلاش لوكالة "سبوتنيك": إن الاستهداف أسفر عن مقتل طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، إضافة إلى إصابة إصابة 12 شخصا نقلوا إلى مشافي مدينة حلب لتلقي العلاج، مشيرا إلى وجود بعض الحالات الحرجة بين المصابين، ما يزيد من احتمال ارتفاع عدد الضحايا.

وتسبب القصف بأضرار مادية كبيرة لحقت بالمباني المجاورة، واحتراق عدد من السيارات التي كانت مركونة في المنطقة.

وتسيطر عدة مجموعات مسلحة منتمية لـ"هيئة تحرير الشام" و"جبهة تحرير سوريا" على شريط واسع من الأطراف الشمالية لمدينة حلب امتدادا من "ضهرة عبد ربه"، مرورا بالصالات الصناعية بالليرمون وأطراف جمعية الزهراء وصولا إلى الأطراف الغربية لمدينة حلب.

وتشهد المدينة وخاصة أحياؤها الشمالية والغربية، بين الحين والآخر، اعتداءات مشابهة من قبل المجموعات المسلحة، ما تسبب خلال الأعوام الفائتة باستشهاد وإصابة أعداد كبيرة من المدنيين.