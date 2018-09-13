مقتل طفل وإصابة 12 مدنيا بقذائف صاروخية أطلقها مسلحون على شارع النيل السكني شمال حلب‎

وقال مراسل سبوتنيك في حلب: "إن القذيفتين سقطتا في محيط "دوار الدلة" وقرب مدرسة "الطليعة" الابتدائية، وترافق سقوطهما مع تطاير كثيف للشظايا الحارقة ضمن نطاق واسع في المنطقة المستهدفة، حسب ما أكدته مصادر أهلية في حي شارع النيل لـ "سبوتنيك".
وتسبب القصف بأضرار مادية كبيرة لحقت بالمباني المجاورة، واحتراق عدد من السيارات التي كانت مركونة في المنطقة.
وتسيطر عدة مجموعات مسلحة منتمية لـ"هيئة تحرير الشام" و"جبهة تحرير سوريا" على شريط واسع من الأطراف الشمالية لمدينة حلب امتدادا من "ضهرة عبد ربه"، مرورا بالصالات الصناعية بالليرمون وأطراف جمعية الزهراء وصولا إلى الأطراف الغربية لمدينة حلب.
وتشهد المدينة وخاصة أحياؤها الشمالية والغربية، بين الحين والآخر، اعتداءات مشابهة من قبل المجموعات المسلحة، ما تسبب خلال الأعوام الفائتة باستشهاد وإصابة أعداد كبيرة من المدنيين.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)