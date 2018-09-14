مسؤول إماراتي : تحرير الحديدة مفتاح الحل في اليمن

تُحقق عمليات الحديدة الحالية أهدافها بنجاح ومعنويات الحوثي في الحضيض والخسائر في صفوفه كبيرة جدا والطوق المحيط به يكتمل، غيابه عن مشاورات جنيف له ثمن باهظ يدفعه في الميدان خسارة تلو الأخرى. مازلنا على قناعة أن تحرير الحديدة مفتاح الحل في اليمن.— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) September 14, 2018
وكانت القوات الحكومية المشتركة أعلنت، في وقت سابق أول أمس الأربعاء، السيطرة على منطقة كيلو 16 شرق مدينة الحديدة وقطع الطريق الاستراتيجي الذي يربطها بالعاصمة صنعاء.
ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم. إذ يحتاج 22 مليون شخص، أي 75% من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.
وحسب الأمم المتحدة، فقد وثقت 9500 حالة وفاة مدنية، وغالبية الضحايا المدنيين ناتجة عن الضربات الجوية.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)