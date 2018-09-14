بتكلفة نصف مليار درهم... الإمارات تطلق مشروع فضائي ضخم

وصرح ناصر الراشدي، مدير سياسات ونظم الفضاء في وكالة الفضاء الإماراتية لـ "سبوتنيك"، أن الإمارات ستبني "مدينة مارس العلمية" في دبي، لمحاكاة الظروف على سطح المريخ.

وأشار الراشدي إلى أن المدينة سيتم إطلاقها مع حلول عام 2021.

ولفت إلى أن "بناء "مدينة مارس العلمية" هو جزء من مشروع مارس 2117 لإقامة مستوطنة بشرية على كوكب الأرض بحلول عام 2117، والتي أعلن عنها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب الرئيس ورئيس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2017.

وأوضح أن فريقا من العلماء ورواد الفضاء، سيعيشون في "مدينة مارس العلمية" لمدة عام كامل، من أجل إجراء تجارب تتعلق بدراسات حول الزراعة والأمن الغذائي، كما ستعمل تقنية الطباعة الإشعاعية والحرارة والطباعة ثلاثية الأبعاد على محاكاة بيئة المريخ داخل مدينة دبي.

وأضاف الراشدي أن استكشاف المريخ في البلاد، مرتبط بمعرفتها بشأن ما الذي من الممكن أن تكتسبه من هذا الكوكب الأحمر، مما قد يؤدي إلى استخدامه.

ويشرح قائلا: "اخترنا كوكب المريخ بالطبع لأسباب مختلفة… هناك العديد من الأمور التي من الممكن أن نتعلمها من المريخ، والتي من السهل تطبيقها على الأرض وفي الإمارات العربية المتحدة، وتفوق ما سنتعلمه من القمر، لذلك فإننا ننظر إلى المريخ كوسيلة للتعلم وكذلك كنوع من الاستخدام، بالتعاون مع شركاء دوليين آخرين".

وستغطي "مدينة مارس العلمية" في دبي مساحة 1.9 مليون قدم مربع، وسيتكلف بناؤها 500 مليون درهم (136.1 مليون دولار).