السعودية تحذر من "القاتل الصامت"

وأكدت أن مرض الجلوس، وقلة النشاط الحركي مع التدخين، يساهم في الإصابة بالكثير من الأمراض، وفقا لصحيفة "عاجل" السعودية.
وأضافت الرشود أن مرض الجلوس هو الجلوس المستمر لساعات طويلة، دون ممارسة أي نشاط بدني، وهو يصيب غالبا العاملين في المكاتب، والسائقين، أو من يقضون ساعات طويلة لمشاهدة التلفزيون والجلوس أمام الأجهزة الإلكترونية.
ونوهت الرشود أن الجلوس لفترة طويلة يخفض معدل حرق السعرات الحرارية، مما يؤدي إلى تراكم الدهون ويؤثر على مستوى الكوليسترول وانخفاض فعالية الأنسولين، وبالتالي يرتفع خطر الإصابة بعدة أمراض كارتفاع ضغط الدم، والسكري، وأمراض السمنة.
وأوصت أميرة الرشود بضرورة الحركة وممارسة الرياضة، إلى جانب التخلص من المكاتب الخاملة واستبدالها بالمكاتب النشيطة، وكذلك عقد الاجتماعات عن طريق المشي والتخلص من الطاولة.
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