السعودية تحذر من "القاتل الصامت"

حذرت مدينة الملك سعود الطبية، من مرض منتشر بكثافة في أماكن العمل، وتزداد خطورته مع ازدياد ساعات العمل.

وأكدت أن مرض الجلوس، وقلة النشاط الحركي مع التدخين، يساهم في الإصابة بالكثير من الأمراض، وفقا لصحيفة "عاجل" السعودية.

© REUTERS / Britta Pedersen كيف عالج الأمير وليام موظفي بريطانيا من الأمراض العقلية

ووصفت مشرفة التثقيف بإدارة التأهيل الطبي، أميرة الرشود، مرض الجلوس بـ"القاتل الصامت"، مشيرة إلى أن الفرد يقضي عادة 19 ساعة دون ممارسة أي نشاط باليوم، وأوضحت أن الجلوس لفترات طويلة يسبب آلاما أسفل الظهر، ومشكلات للعضلات والعظام.

وأضافت الرشود أن مرض الجلوس هو الجلوس المستمر لساعات طويلة، دون ممارسة أي نشاط بدني، وهو يصيب غالبا العاملين في المكاتب، والسائقين، أو من يقضون ساعات طويلة لمشاهدة التلفزيون والجلوس أمام الأجهزة الإلكترونية.

ونوهت الرشود أن الجلوس لفترة طويلة يخفض معدل حرق السعرات الحرارية، مما يؤدي إلى تراكم الدهون ويؤثر على مستوى الكوليسترول وانخفاض فعالية الأنسولين، وبالتالي يرتفع خطر الإصابة بعدة أمراض كارتفاع ضغط الدم، والسكري، وأمراض السمنة.

وأوصت أميرة الرشود بضرورة الحركة وممارسة الرياضة، إلى جانب التخلص من المكاتب الخاملة واستبدالها بالمكاتب النشيطة، وكذلك عقد الاجتماعات عن طريق المشي والتخلص من الطاولة.