عاصفة غبارية توقف الرحلات الجوية بين مطاري القامشلي ودمشق (صور)

تسببت العاصفة الرملية التي تضرب المنطقة الشرقية في سوريا في إيقاف عدد من الرحلات الجوية بين مطاري القامشلي ودمشق.

وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا"، فقد تم إيقاف عدد من الرحلات الجوية بين المطارين بسبب العاصفة الغبارية التي ضربت محافظات الرقة والحسكة ودير الزور.

وأفادت الوكالة بأنه ستتم معاودة الرحلات خلال الساعات القليلة المقبلة فور انحسار العاصفة الغبارية التي أدت لانعدام الرؤية.

Sandstorm and red sand storm has struck the eastern parts of the #Syria from #Raqqa to #Iraq border side and the western parts of #Iraq

📸 pic.twitter.com/e1ir9xlnmI — Mete Sohtaoğlu (@metesohtaoglu) ١٣ سبتمبر ٢٠١٨

وتداول نشطاء على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" صورا للعاصفة الغبارية.

وتظهر الصور العاصفة الغبارية التي أدت إلى حجب شبه كامل للرؤية.