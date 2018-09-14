مسلسل "باب الحارة" يثير ضجة في الكتب الدراسية... والتربية السورية توضح

بعد إثارتها ضجة غير مسبوقة على صفحات السوريين في "فيسبوك"، قدمت وزارة التربية السورية توضيحا حول مقرر اللغة الإنجليزية للصف الثاني الثانوي في المدارس السورية.

© Sputnik . nezar mihoub وزير التربية السوري يكشف لـ"سبوتنيك" خطة تطوير اللغة الروسية في المدارس السورية

وليست هذه القضية الأولى من نوعها بين القضايا التي أثيرت حول مضمون ومحتوى المناهج التدريسية في المدارس السورية، حيث أثير العام الماضي جدل واسع بسبب تضمن بعض صفحات الكتب قصائد ومواد دراسية وصفها الكثيرون بالهزيلة والمعيبة بحق السوريين بعد سنوات من الحرب والتآمر الذي عانت منه البلاد مؤخرا.

وفي القضية الجديدة التي أوضحتها وزارة التربية السورية، كان المسلسل الدرامي المعروف "باب الحارة" في صلب هذه القضية.

وقالت الوزارة في بيانها: إشارة إلى ما نشر على صفحة إحدى الإعلاميات على موقع الفيسبوك بأن منهاج الصف الحادي عشر لمادة اللغة الإنجليزية يحتوي على إشارة إلى مسلسل باب الحارة، نبين الآتي:

ورد في كتاب الصف الحادي عشر لمادة اللغة الإنجليزية فقرة صغيرة جدا حول مسلسل "باب الحارة"، تناولت أن المسلسل المذكور يتحدث عن الاستقلال من الاحتلال الفرنسي، كما تناولت الحياة اليومية للشعب السوري، وأنه يعرض في شهر رمضان. بحسب ما ذكره موقع "الوطن أونلاين".

وأشارت الوزارة إلى أن الكتاب قد طبع الكتاب لأول مرة في العام الدراسي 2011-2012 و لم ترد أي شكوى بخصوص الكتاب أو الفقرة المذكورة منذ أن طبع، علما أن وزارة التربية تعمل على تطوير مناهج اللغة الإنكليزية تدريجيا، وقد بدأت عملها اعتبارا من العام الدراسي الحالي 2018-2019 للصفين الأول والسابع، وسوف تتابع عملها على النحو نفسه تدريجيا.

بدورها أكدت الموجهة الأولى لمادة اللغة الإنجليزية في وزارة التربية، لينا دياب، بدء عملية التطوير مع العام الدراسي 2018-2019 الحالي للصفين الأول والسابع،على أن تتابع الوزارة تطوير مناهج اللغة الإنجليزية لباقي الصفوف على نحو متدرج حتى العام العام الدراسي 2022-2023.