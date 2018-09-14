محكمة بحرينية تؤجل البت في قضية "خلية مرتبطة بإيران"

قررت محكمة بحرينية تأجيل الحكم في قضية "خلية إرهابية" مرتبطة بإيران، إلى 18 أيلول/سبتمبر، وذلك بحسب التحقيقات البحرينية.

دبي-سبوتنيك. وذكرت صحيفة "أخبار الخليج" البحرينية أن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة "قررت تأجيل قضية 21 متهما شكلوا خلية إرهابية وحازوا مفرقعات وأسلحة نارية إلى جلسة 18 أيلول/ سبتمبر للمرافعة مع التصريح بصورة من أقوال الشهود، مع استمرار

حبس المتهمين".

وكانت نيابة الجرائم الإرهابية قد كشفت، في نيسان/ أبريل الماضي، عن انتهاء التحقيق في واقعة ضبط مواد متفجرة وأسلحة وذخائر وتأسيس جماعة إرهابية والانضمام إليها وتمت إحالة 21 متهما منهم 15 محبوسا.

وبحسب النيابة العامة البحرينية فإن "أحد المتهمين والمتورط في العديد من الجرائم الإرهابية داخل البحرين هارب وموجود بجمهورية إيران"، وقام من هناك "بتجنيد متهم آخر للعمل معه في تنفيذ مخططاته الإرهابية داخل".

وبحسب النيابة البحرينية أيضا، "تم إخضاع اثنين من المتهمين لتدريبات عسكرية بجمهورية إيران على كيفية استخدام المتفجرات والأسلحة".