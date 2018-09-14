إعلان هام من الدفاع السعودية بشأن "صقر البحر"

احتفل قائد القوات البحرية السعودية، الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، أمس الخميس، بتدشين الطائرة الأولى من مشروع الطائرات العمودية البحرية القتالية المتعددة المهام من نوع (MH-60R).

وتعمل الطائرة على ظهر السفن والقواعد البحرية بالأساطيل، وتمتلك أحدث التقنيات العسكرية، كما يتميز بالقدرات القتالية العالية للحروب السطحية وتحت السطحية، مما يعزز من قدرات البحرية لمواجهة كافة التحديات والتهديدات بالمنطقة، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"

© AP Photo / Tsafrir Abayov إسرائيل تنفي بيع "القبة الحديدية" إلى السعودية من جهته، ثمن رئيس شركة "سكورسكي" التابعة لشركة "لوكهيد مارتن الأمريكية" دانيال شولتز، الشراكة بين القوات البحرية الملكية السعودية وشركة لوكهيد مارتن، معربًا عن سعادته بتدشين هذه الطائرة التي تعد واحدة من الطائرات الأكثر موثوقية في الصنع.

وصرح مدير برنامج التعاون الدولي بالقوات البحرية الأمريكية اللواء فرانسيس مورلي، بأن المشروع فرصة لتطوير العلاقة الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة، مشيرا إلى أن العلاقة بين البحرية السعودية والبحرية الأمريكية، علاقة تاريخية قديمة، وأن تسليم هذه الطائرات يمثل تطوراً لهذه العلاقة التاريخية.

وسلم الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، في ختام الحفل، دروعا تذكارية لشركة (لوكهيد مارتن) وللبحرية الأمريكية، والتقطت الصور التذكارية.