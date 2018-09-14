"أنصار الله" تتهم الأمم المتحدة بالعجز وتشير إلى الدول التي تقف وراء ذلك

أعلنت جماعة "أنصار الله" أنها بحثت مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، عملية التسوية والأزمات المتفاقمة التي يعيشها الشعب اليمني، مشيرة إلى أن المنظمة الدولية عاجزة عن التأثير.