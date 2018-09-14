"برنامج حسن الجوار" الإسرائيلي... الدوافع والغايات في سوريا

أعلنت إسرائيل عن إطلاق ما أسمته "برنامج حسن الجوار"، وذلك بالتزامن مع إعلان الجيش السوري دحر التنظيمات الإرهابية من جنوب سوريا.

© Sputnik . firas alahmad أمل إسرائيلي من الولايات المتحدة بشأن منطقة الجولان

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" إن الإعلان عن هذا البرنامج الإسرائيلي ما هو إلا إقرار إسرائيلي مجددا بدعمها التنظيمات الإرهابية في سور يا، وخصوصا بعد أن قيام الجيش العربي السوري بدحر التنظيمات الإرهابية من جنوب سوريا.

وأشارت الوكالة السورية في تقرير لها إلى أن تل أبيب أسست البرنامج المذكور وأشرفت على تنفيذه قيادات في القوات الإسرائيلية، وكان الهدف منه معالجة مصابي التنظيمات الإرهابية في جنوب سوريا خلال مواجهاتهم مع الجيش السوري.

وأفادت "سانا" ببيان للقوات الإسرائيلية صدر الليلة الماضية، ونشرته وسائل إعلام ذكرت فيه أنها قدمت مساعدات طبية وأدوية لآلاف الإرهابيين المصابين في مشاف إسرائيلية إضافة إلى مواد غذائية وغيرها خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وأعلنت إسرائيل، في آب/ أغسطس الماضي، عن إغلاق مستشفى ميداني أقامته في الجولان السوري المحتل كان يعالج مصابي الإرهابيين بعد أن توقف نشاطه عقب اندحار التنظيمات الإرهابية أمام الجيش العربي السوري، وذلك في أدلة تكشف العلاقة العضوية التي تربط إسرائيل بالتنظيمات الإرهابية، بحسب "سانا".

وختم التقرير بما أكدته الكثير من الوقائع والتقارير الإعلامية أن إسرائيل قدمت الدعم العسكري والاستخباري المباشر للتنظيمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم "جبهة النصرة" (المحظور في روسيا) المدرج على لائحة الإرهاب الدولية، ولا سيما في محافظتي درعا والقنيطرة وعالجت مصابيه في مستشفياتها.