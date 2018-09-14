المغرب يتخذ خطوة "غير مسبوقة" في الوطن العربي (فيديو)

اتخذت المملكة المغربية خطوة هي الأولى من نوعها في الوطن العربي والقارة الأفريقية، بحضور السفير البريطاني في المغرب، وممثلين عن المؤسسات الوطنية الشريكة في هذه الخطوة.

أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في المغرب، تدشين إذاعة "إدماج" الموجهة إلى نزلاء المؤسسة، في خطوة وصفها الإعلام المغربي بأنها "سابقة".

وجرى تدشين الإذاعة بحضور السفير البريطاني في المغرب، وممثلين عن المؤسسات الوطنية الشريكة في المشروع، إضافة إلى مسؤولي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، داخل السجن المحلي عين السبع 1 في الدار البيضاء، وفقا لصحيفة "اليوم" المغربية.

وقال مسؤول في المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إن "هذه الإذاعة ستكون فرصة لتهذيب النزلاء، عبر مجموعة من البرامج التي ستبثها هذه الإذاعة".

وأضاف أن "هذه البرامج تم إعدادها بمساعدة كل من مجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورابطة العلماء، ومؤسسة محمد السادس لإذاعة الإدماج، إضافة إلى الشركة الوطنية لإذاعة والتلفزة"، مشيرا إلى أن "الهدف من هذه المبادرة يتمثل في إدماج السجناء بعد الإفراج عنهم".

وقال حسن حمينة، مدير العمل الاجتماعي والثقافي لفائدة السجناء واعادة الادماج، إن الغرض من خلق هذا المشروع هو إتاحة الفرصة لنزلاء المؤسسات السجنية من أجل التهذيب سلوكهم وتحسين معارفهم وكذا محاربة ظاهرة العود، مشيرا إلى أن "شبكة البث تضم برامج تتنوع بين التثقيف والتحسيس والترفيه، والتي نسعى من خلالها إلى إدماج السجناء في المجتمع بعد انقضاء عقوبتهم السجنية".