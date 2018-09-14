رسميا... المحور الوطني يعلن ترشيح الحلبوسي لرئاسة البرلمان العراقي

قال تحالف "المحور الوطني" العراقي، اليوم الجمعة، إنه رشح محمد الحلبوسي لرئاسة مجلس النواب بشكل رسمي، وجاء ذلك خلال مؤتمر عقد في فندق الرشيد قبل قليل.

وبحسب صحيفة "السومرية نيوز" العراقية، قال التحالف في بيان مقتضب تلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "تحالف المحور يرشح رسميا محمد الحلبوسي رئيسا للبرلمان".



وأعلن "المحور الوطني"، أمس الخميس (13 سبتمبر/ أيلول) عن حسم مرشحه محمد الحلبوسي لرئاسة البرلمان.

يشار إلى أن تحالف القوى العراقية، طرح اسم محافظ الأنبار محمد الحلبوسي في تاريخ (7 آب 2018) كمرشح "وحيد" لشغل منصب رئيس مجلس النواب المقبل، فيما أشار إلى أن هناك أسماء طرحت من قبل قوى أخرى كالقرار والوطنية.

وتشهد الساحة السياسية نشاطا سياسيا مكثفا من الكتل السياسية الفائزة، لتشكيل الكتلة الأكبر التي ستكلف بتشكيل الحكومة المقبلة.

وأعلنت مفوضية الانتخابات في العراق، الاثنين 6 أغسطس/ آب الماضي، انتهاء عمليات العد والفرز اليدوي لأصوات الناخبين، في الانتخابات التي جرت في مايو/ أيار الماضي، بشكل رسمي.

وكانت عمليات العد والفرز اليدوي الجزئي قد انطلقت، في 3 يوليو/ تموز الماضي، بعد قرار المحكمة الاتحادية الصادر بموجب الطعون المقدمة على التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب المصوت عليه في 6 يونيو/ حزيران الماضي.

وأيدت المحكمة الاتحادية، أعلى سلطة قضائية في البلاد، قرار البرلمان بالعد اليدوي، فيما اعتبرت قراره بإلغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين غير صحيح.

يذكر أن الانتخابات البرلمانية العراقية التي جرت في 12 مايو/ أيار الماضي، أظهرت فوز تحالف "سائرون" بزعامة مقتدى الصدر وحصوله على 54 مقعدا، تلاه تحالف "الفتح"، الذي يضم أغلب فصائل الحشد الشعبي بقيادة هادي العامري، وحصوله على نحو 47 مقعدا، ثم ائتلاف "النصر" بقيادة رئيس الوزراء حيدر العبادي في المرتبة الثالثة بنحو 42 مقعدا.

وتنافس في هذه الانتخابات 23 تحالفا، و45 حزبا، 19 مرشحا مستقلا، بإجمالي 6990 مرشحا مصادقا عليهم من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.