"أنصار الله" تعلن عن ضربة عسكرية جديدة بعد تحذيرات الحوثي

بدأت جماعة "أنصار الله" اليوم الجمعة، ضربة عسكرية جديدة في الساحل الغربي لليمن.

واستهدف سلاح الجو المسير بسلسلة غارات مقرا لقيادة "الغزاة" الإماراتيين في الساحل الغربي، حسب موقع "المسيرة".

وقال مصدر عسكري، إن الطيران نفذ الهجوم الجوي على مقر لقيادة "الغزاة الإماراتيين في الساحل الغربي".

وأضاف المصدر أن الضربة العسكرية "حققت إصابات دقيقة ومباشرة في مقر القيادة التابعة للغزاة في الساحل الغربي".

وحذر محمد على الحوثي، رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن، من "جرائم ستحدث وتتزامن مع حملات إعلامية تابعة لدول العدوان الأمريكي السعودي".

نحذر هناك خطة لدى دول العدوان الأمريكي السعودي وحلفائه لاستهداف مخازن المنظمات الدولية الاغاثية والمطاحن في الحديدة

تحت مبرر انها ثكنات و مخازن اسلحة اضافة الى الاستهداف العشوائي للمساكن والاحياء المكتظة بالسكان تزامنامع حملة اعلامية تشنها ابواق اعلامهم للتبرير لجرائمها هناك — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) September 13, 2018

وقال الحوثي في تغريدة له على موقع "تويتر"، إنه يحذر من "خطة لدى دول العدوان الأمريكي السعودي وحلفائه لاستهداف مخازن المنظمات الدولية الإغاثية والمطاحن في الحديدة".

وأضاف الحوثي في تغريدته أن العمليات ستتم "تحت مبرر أنها ثكنات ومخازن أسلحة إضافة إلى الاستهداف العشوائي للمساكن والأحياء المكتظة بالسكان تزامنا مع حملة إعلامية تشنها أبواق إعلامهم لتبرير جرائمها هناك".