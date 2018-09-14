قناصة "أنصار الله" يعلنون عن سقوط عدد كبير من قتلى التحالف

قالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) إن "وحدة القناصة التابعة للجيش واللجان الشعبية قتلت وأصابت اليوم، الجمعة، العشرات من جنود الجيش السعودي بعمليات قنص طالتهم في مختلف الجبهات خلال الأيام الماضية.

وتابعت القناة، أن مصدرا في وحدة القناصة، كشف لها عن مصرع وإصابة أكثر من 85 شخصا بينهم 7 جنود سعوديين بعمليات قنص، في مختلف الجبهات خلال الأسبوع المنصرم.

يذكر أن وحدة القناصة كثفت من عمليات القنص خلال الفترة الماضية، حيث استهدفت العشرات من الجنود السعوديين في جبهات الحدود والداخل.

ويشهد اليمن منذ سنوات نزاعا بين القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا و"أنصار الله" (الحوثيين). وتدخلت السعودية على رأس تحالف عسكري في 2015 لوقف تقدم الجماعة التي سيطرت على صنعاء في سبتمبر/ أيلول 2014.

وأوقعت الحرب في اليمن أكثر من 10 آلاف قتيل منذ تدخل التحالف الذي تسبب بـ"أسوأ أزمة إنسانية" في العالم بحسب الأمم المتحدة.