مفاجأة... وزير يمني يكشف لأول مرة سبب تعطيل طائرة "الحوثيين"

أعلن وزير في الحكومة اليمنية، عن مفاجأة بشأن طائرة جماعة "أنصار الله" التي لم تسافر إلى مباحثات جنيف الأخيرة.

كشف وزير الإعلام اليمني، معمر بن مطهر الإرياني، أن ميلشيا "الحوثي" قامت بتزوير بطاقات هوية يمنية لـ100 "إرهابي من عناصر حزب الله اللبناني، والحرس الثوري الإيراني"، حسب "البيان" الإماراتية.

وأضاف الوزير أن " أنصار الله " حاولت نقلهم من صنعاء إلى خارج اليمن.

وأكد الوزير أن المحاولة "الحوثية" باءت بالفشل، بعد حضور وفد الشرعية في جنيف، وشروط تفتيش الطائرة "فسد طبخة الميليشيا وفضحها أمام العالم".

واتهمت وزارة الخارجية في حكومة الإنقاذ الوطني، التحالف العربي ضد الحوثيين بعرقلة وفد صنعاء بغرض منعه من المشاركة في مشاورات جنيف.

وقالت خارجية الإنقاذ في بيان بثته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها جماعة "أنصار الله": "بعد أن استكملنا كافة الإجراءات والتنسيق اللازم مع فريق الأمم المتحدة وأصبح وفدنا جاهزا للسفر فوجئنا بوضع عراقيل من قبل قوى العدوان بعدم منح ترخيص لتسيير طائرة عمانية — باعتبارها الوسيلة الآمنة والمعتادة لنقل وفدنا الوطني- بعد أن تم طلب ذلك كجزء من التفاهم والتنسيق".