بالفيديو... أول تصريح للبنانية منى المذبوح بعد الخروج من مصر

تحدثت اللبنانية منى المذبوح، التي أدينت في مصر بوقت سابق بالسجن 8 سنوات على خلفية إهانتها للشعب المصري، عن تفاصيل خروجها من السجن، عقب وصولوها إلى مطار بيروت عقب الإفراج عنها.

وبحسب صحيفة "الأخبار" المصرية، نقلت السلطات المصرية الثلاثاء الماضي، المواطنة اللبنانية منى المذبوح، التي تم إدانتها بالإساءة للشعب المصري، من سجن النساء في القناطر الخيرية إلى قسم الخليفة قبل أن يتم الإفراج عنها وترحيلها إلى لبنان، مساء أمس الخميس.



Ministry of Civil Aviation/ Egypt سائحة لبنانية تغادر مصر بعد سجنها بسبب فيديو على فيسبوك

وأعلن عماد كمال محامي المذبوح، عن إنهاء الإجراءات الخاصة بالإفراج عنها، لافتا إلى أنه لم تواجههم أية مشاكل تتعلق بإنهاء إجراءات الإفراج عنها.

وقالت المذبوح في فيديو بث لها على مواقع التواصل الاجتماعي: "أشكر الشرطة المصرية، وكذلك الخارجية اللبنانية والقنصل اللبناني في مصر"، ووعدت بالعودة مجددا إلى مصر لأنها "تحب هذا البلد" على حد وصفها.

يذكر أن محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة، قضت في وقت سابق، بقبول استئناف المواطنة اللبنانية منى المذبوح، بشأن الحكم الصادر ضدها بالسجن 8 سنوات لإدانتها بإهانة الشعب المصري في مقطع فيديو بثته عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وتخفيض العقوبة إلى سنة مع إيقاف التنفيذ. اللحظات الأولى لمنى المذبوح فور وصولها إلى مطار بيروت بعد الإفراج عنها في مصر… pic.twitter.com/NuTDnA2D7T

— قنـــاة الجـــديـــد (@ALJADEEDNEWS) ١٣ سبتمبر ٢٠١٨

وأحال النائب العام المستشار المصري نبيل أحمد صادق، منى المذبوح إلى المحاكمة في ختام التحقيقات بقضية اتهامها بتوجيه إساءات للشعب المصري من خلال نشر فيديو عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ينطوي على عبارات وألفاظ يعاقب عليها القانون.

وباشرت نيابة استئناف القاهرة بإشراف المستشار محمد سراج أبو شنب المحامي العام الأول بالنيابة، التحقيق مع المتهمة التي ألقت قوات الأمن القبض عليها قبل مغادرتها البلاد، استجابة لقرار النائب العام بضبطها وإحضارها قبل أن يتم الإفراج عنها.