هيئة التفاوض السورية تعقد اجتماعا مع المجموعة المصغرة حول سوريا

أعلن رئيس هيئة التفاوض السورية المعارضة، نصر الحريري، عن عقد اجتماع مع المجموعة المصغرة لمناقشة التطورات الأخيرة في إدلب.

القاهرة — سبوتنيك. وقال الحريري، في تغريدة على "تويتر" اليوم الجمعة، "عقدنا لقاء لوفد من هيئة التفاوض مع المجموعة المصغرة حول سوريا وكانت هناك نقاشات مفيدة حول الوضع في إدلب وضرورة حمايتها وتجنيبها العمل العسكري وتطورات العملية السياسية واللجنة الدستورية وضرورة الدفع قدما باتجاه الحل السياسي الشامل في سوريا".

وتابع الحريري: "التقى وفد من هيئة التفاوض في مقر البعثة الأمريكية في جنيف مع مبعوث وزير الخارجية الأمريكي السفير جيمس جيفري، ومبعوث الملف السوري جويل رويبورن، ومع ممثلي عدد من الدول المهتمة بتطورات الوضع في سوريا، وكان نقاشاً مفيداً عن آخر التطورات الميدانية [خصوصا في إدلب] والسياسية".

هذا واختتم، اليوم الجمعة، في مدينة جنيف السويسرية، اجتماع تشاوري حول الملف السوري بمشاركة مسؤولين من فرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة ومصر والأردن والسعودية، فضلا عن المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا.

وتجدر الإشارة إلى أن محافظة إدلب كانت الوجهة الأساسية لجميع الفصائل المسلحة التي رفضت الدخول في عملية المصالحة التي شهدتها المحافظات السورية بالتزامن مع العمليات العسكرية للجيش السوري.