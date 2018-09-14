الدفاع الجوي السعودي يعترض باليستيا أطلقه "أنصار الله" باتجاه جيزان

© AP Photo / Hani Mohammed صاروخ باليستي لـ"أنصار الله" على مصفاة أرامكو في جيزان

دبي — سبوتنيك . تمكنت قوات الدفاع الجوي السعودي ، اليوم الجمعة، من اعتراض صاروخ أطلقته "جماعة أنصار الله" (الحوثيين) على جازان، وذلك وفق ما ذكر حساب صحيفة الأيام السعودية على "تويتر".

وتتعرض مدن حدودية سعودية إلى قصف متكرر من "أنصار الله"، وقد طالت بعض الهجمات عبر الصواريخ الباليستية العاصمة السعودية الرياض.

ومن المتوقع أن يصدر بيان من قيادة "التحالف العربي" الداعم للحكومة اليمنية لتوضيح تفاصيل عملية اعتراض الصاروخ.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة 14 أيلول/ سبتمبر، أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) استهداف مصفاة نفطية في قطاع جيزان جنوب غربي المملكة، بصاروخ باليستي من نوع "بدر1 ".

وقالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين، إن "القوة الصاروخية تقصف مصفاة أرامكو النفطية في جيزان بصاروخ باليستي من طراز "بدر1".

هذا وأعلنت قوات الدفاع الجوي السعودية، يوم 3 من أيلول/ سبتمبر الجاري، اعتراض صاروخا باليستيا، أطلقه الحوثيون، وقالت إنها استهدفت به منشأة تابعة لشركة آرامكو في المنطقة الاقتصادية بجيزان.