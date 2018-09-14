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21:36 14 سبتمبر/ أيلول 2018
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    أنصار الله أمام مسيرة داعمة في العاصمة اليمنية صنعاء

    "أنصار الله": قصف صاروخي ومدفعي يكبد الجيش السعودي خسائر فادحة

    © REUTERS / MOHAMED AL-SAYAGHI
    العالم العربي
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    قالت وسائل إعلام تابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليوم الجمعة، إن "القوة الصاروخية التابعة للجماعة أطلقت صاروخا باليستيا على معسكر مستحدث للجيش السعودي".

    وبحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التابعة لجماعة "أنصار الله"، دكت المدفعية أيضا تجمعات لجنود الجيش السعودي والتحالف العربي، مشيرة إلى أن تلك العملية كبدت العدو ومرتزقته خسائر في الأرواح والعتاد خلال الـ 24 ساعة الماضية، حسب وصفها.

    المروحية المقاتلة بوينغ إيه إتش 64 أباتشي
    © Fotobank.ru/Getty Images /
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    وتابعت "سبأ"، أن القوة الصاروخية أطلقت صاروخا باليستيا من طراز "بدر 1" على معسكر مستحدث للجيش السعودي في نجران.

    وأشارت الوكالة إلى "أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة عالية موقعا خسائر مادية وبشرية في صفوف جيش العدو، فيما دك قصف مدفعي تجمعات الجيش السعودي في صحراء البقع" على حد قولها.

    وأضافت الوكالة التابعة لـ"أنصار الله"، أن المدفعية دكت في جيزان تجمعات للجنود السعوديين والتحالف العربي في جبل الإم بي سي وشرق جحفان في موقع ملحمة وإصابات مباشرة، مؤكدة أنه تم استعادة عددا من المواقع التي سيطر عليها التحالف سابقا شرق جبل النار قبالة جيزان خلال عمليتين هجوميتين أسفرتا عن سقوط عدد كبير من جنود بين قتيل وجريح.

    وأردفت الوكالة، أنه تم استهداف تجمعات للجيش السعودي قبالة منفذ علب في عسير بقذائف المدفعية، كما تم كسر محاولة تسلل للجيش السعودي قبالة مجازة وسقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم.

    وذكرت، أن الجماعة نفذت عملية هجومية على مواقع التحالف وتعزيزاتهم شمال قرية منظر في الساحل الغربي، وسقط أكثر من 20 قتيلا وجريحا في صفوفهم.

    وأكدت أن عددا من جنود التحالف لقي مصرعه إثر قصف مواقعهم في الجبلية بمديرية التحيتا، وتم تدمير آليتين ومصرع من عليهما شرق المجيليس.

    وأفادت الوكالة، أن عددا من جنود التحالف قتلوا وجرحوا بعملية هجومية على مواقعهم في النهدين والتبة الحمراء في جبهة نهم، ونفذ الجيش واللجان عملية هجومية مباغتة على مواقع التحاف خلف التباب السود في حريب نهم وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

    ولفتت الوكالة، إلى مصرع مرزوق محمد عبد الله مهيوب الحرملي، قائد ما يسمى الكتيبة الثالثة في اللواء (125) مع أربعة من مرافقيه بكمين محكم خلف التباب السود، فيما دمرت وحدة الهندسة آليتين محملتين بجنود التحالف في حريب نهم.

    واختتمت، أن الجيش واللجان نفذوا عملية هجومية على مواقع ما يسمى بتنظيم "داعش" في هضبة جميل بـمنطقة قيفة في محافظة البيضاء، وسقوط عدد كبير من عناصر التنظيم ما بين قتيل وجريح.

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