صحيفة: 4 أسماء مرشحة لرئاسة العراق

قال مصدر داخل الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الجمعة، إن الاتحاد لم يحسم بعد اسم مرشحه لمنصب رئيس الجمهورية، حسب "السومرية نيوز".
وأوضح المصدر أن اجتماع المكتب السياسي للاتحاد ناقش 4 أسماء مطروحة لشغل منصب رئيس الجمهورية، لكنه "لم يتفق بشكل نهائي على أي منه هذه الأسماء".
وأكد المصدر أن "الاتحاد بانتظار حسم باقي القوى الكردية لموقفها لباقي المناصب داخل الإقليم وخارجه ضمن الكابينه الحكومية من وزراء إضافة إلى الهيئات المستقلة ومنصب نائب رئيس مجلس النواب كون الأمور متداخلة وبحاجة إلى حوارات أكثر عمقا بين القوى الكردستانية لحسمها بشكل تفصيلي قبل الذهاب إلى بغداد بموقف موحد بين جميع القوى الكردية".
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