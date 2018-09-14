صحيفة: 4 أسماء مرشحة لرئاسة العراق

كشفت صحيفة عن 4 أسماء مرشحة لرئاسة العراق، وتجري حاليا مباحثات من أجل الاتفاق على أسماء أخرى.

قال مصدر داخل الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الجمعة، إن الاتحاد لم يحسم بعد اسم مرشحه لمنصب رئيس الجمهورية، حسب "السومرية نيوز".

© Sputnik . Sarah Nour Al-Deen العثور على كنز مالي كبير أسفل مقر سابق لـ"داعش" في العراق

وكشف المصدر عن 4 أسماء مرشحين للمنصب، مع "انتظار حسم باقي القوى الكردستانية لمواقفها من مناصب الإقليم والحكومة الاتحادية".

وأوضح المصدر أن اجتماع المكتب السياسي للاتحاد ناقش 4 أسماء مطروحة لشغل منصب رئيس الجمهورية، لكنه "لم يتفق بشكل نهائي على أي منه هذه الأسماء".

وأكد المصدر أن "الاتحاد بانتظار حسم باقي القوى الكردية لموقفها لباقي المناصب داخل الإقليم وخارجه ضمن الكابينه الحكومية من وزراء إضافة إلى الهيئات المستقلة ومنصب نائب رئيس مجلس النواب كون الأمور متداخلة وبحاجة إلى حوارات أكثر عمقا بين القوى الكردستانية لحسمها بشكل تفصيلي قبل الذهاب إلى بغداد بموقف موحد بين جميع القوى الكردية".