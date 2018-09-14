أول تعليق لمحافظ البصرة على أنباء إصدار أوامر بالقبض عليه

رد محافظ مدينة البصرة العراقية، أسعد العيداني، على الأخبار التي تداولت أمس الخميس، بشأن صدور مذكرة اعتقال بحقه بتهمة التشهير بقائد شرطة محافظة البصرة المقال.

وبحسب صحيفة "بغداد اليوم" العراقية، قال العيداني، إنه "علم بإصدار مذكرة إلقاء القبض عليه من خلال الإعلام فقط"، مضيفا: "أنا مستعد للمثول أمام القضاء لثقتي العالية به".



© REUTERS / Essam al-Sudani في خضم المظاهرات... إصدار مذكرة توقيف بحق محافظ البصرة

وأضاف العيداني: "أنا أملك الحصانة كوني قد أديت اليمين الدستوري كنائب في البرلمان، ورغم ذلك فإن هذا لا يمنعني من المثول أمام القضاء، وتقديم الأدلة التي بحوزتي"، لافتا إلى أن

"الأدلة التي بحوزته تثبت ما قاله تحت قبة البرلمان ضد قائد شرطة البصرة المقال، الذي صدرت المذكرة بناء على شكوى منه بتهمة التشهير والقذف".

وكانت رئاسة محكمة استئناف ديالى الاتحادية قد أصدرت، في وقت سابق من يوم أمس الخميس، مذكرة توقيف بحق محافظ البصرة أسعد العيداني، وفقا للمادة (1/433ق.ع.).

وكان محافظ البصرة أسعد العيداني، قد اتهم قائد شرطة البصرة المقال اللواء الركن جاسم السعدي، بتعاطي الرشاوى، خلال جلسة البرلمان الاستثنائية التي خصصت لمناقشة أزمة البصرة في الثامن من سبتمبر/ أيلول الحالي 2018.

وكان قرار قد صدر بإقالة قائد شرطة البصرة، اللواء الركن جاسم السعدي، من منصبه، على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة من احتجاجات شعبية وما رافقتها من عمليات حرق للمقرات الحكومية والقنصلية الإيرانية.

وتشهد محافظة البصرة منذ أشهر تظاهرات غاضبة تطالب بتوفير الخدمات وفي مقدمتها الماء الصالح للشرب والكهرباء، وتطورت خلال الأيام الماضية، ما أدى إلى مقتل عدد من المتظاهرين وإصابة آخرين فضلا عن تعرض مقار حكومية وحزبية للحرق.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، السبت الماضي، عن حصيلة ضحايا التظاهرات في البصرة، مشيرة إلى أن 15 شخصا قتلوا فيما أصيب 190 آخرين بجروح.

ووفقا لصحيفة السومرية نيوز العراقية، قال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، في بيان، إن "حصيلة الأسبوع الماضي في البصرة بلغت 15 شهيدا و190 جريحا من المتظاهرين والقوات الأمنية بإصابات مختلفة الأنواع والخطورة".