أحدث قائمة لأثرياء النفط في العالم العربي... السعودية تتصدر

وأكدت الصحيفة أن السعودية جاءت في المركز الأول باحتياطي يصل إلى 263.9 مليار برميل، ما يمثل 20.7 % من الاحتياطي العالمي.

© AP Photo / Hasan Jamali تعرف على أعلى سعر لبرميل البترول منذ 2014

وفي المركز الثاني يأتي العراق بنحو 143.4 مليار برميل، حسب التقرير الإحصائي السنوي لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول

وفي المركز الثالث جاءت الكويت باحتياطي قدره 101.5 مليار برميل، ثم الإمارات بـ97.8 مليار برميل.

واحتلت ليبيا المركز الخامس بنحو 48.4 مليار برميل تلتها قطر بحوالي 25.2 مليار برميل.

وفي المركز السابع كانت الجزائر باحتياطي مؤكد يصل إلى 12.2 مليار برميل، تبعتها سلطنة عمان باحتياطي 5.3 مليار برميل، ثم مصر بنحو 3.4 مليار برميل، فاليمن بنحو 3 مليارات برميل، وسوريا باحتياطي يقدر بـ2.5 مليار، تلاها السودان بحوالي 1.5 مليار برميل.