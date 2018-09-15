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    صنعاء، اليمن 8 أغسطس/ آب 2018

    الغذاء العالمي: هجوم بالهاون على مستودع للبرنامج في الحديدة

    © REUTERS / Khaled Abdullah
    العالم العربي
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    أعلن برنامج الغذاء العالمي تعرض أحد مستودعاته في محافظة الحديدة غرب اليمن، إلى قذيفة هاون من جهة مجهولة.

    القاهرة —سبوتنيك.وحسب موقع الأمم المتحدة، قال المتحدث باسم برنامج الغذاء العالمي، إرفيه فيروسيل، خلال حديث للصحفيين في جنيف، الجمعة، إن قذيفة هاون أطلقتها مجموعة مسلحة مجهولة الهوية أصابت مستودعا تابعا للبرنامج في مدينة الحديدة يسع لكمية من الطعام تكفي لمساعدة أكثر من 19 ألف شخص من المحتاجين.

    المروحية المقاتلة بوينغ إيه إتش 64 أباتشي
    © Fotobank.ru/Getty Images /
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    وحذر المتحدث باسم البرنامج من استمرار الاشتباكات بالقرب من صوامع مطاحن البحر الأحمر في مدينة الحديدة، والتي تعتبر منشأة حيوية لعمليات برنامج الأغذية العالمي"، بأنه يمكن أن يؤثر على قدرة الوكالة الأممية على إطعام نحو 3.5 مليون شخص ممن يعانون من الجوع الشديد، لمدة شهر، شمال ووسط اليمن.

    وأدان متحدث برنامج الغذاء "أي محاولة من أي طرف من أطراف النزاع استخدام المساعدات الإنسانية والمنشآت كأداة في الصراع العنيف".

    وناشد كافة أطراف النزاع السماح لعمال الإغاثة بالقيام بعملهم.

    وأكد أن "مخازن برنامج الأغذية العالمي والشاحنات والمرافق والصوامع والموظفون محايدون، ويجب ألا يستخدموا أو يستهدفوا بواسطة أي طرف من أطراف النزاع".

    الحرب في اليمن
    © AP Photo / Uncredited
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    وذكّر المتحدث باسم برنامج الغذاء الأطراف المتحاربة بأن العاملين في المجال الإنساني ينبغي ألا يكونوا هدفا.

    وأشار إلى أن البرنامج سيحمل الأطراف المسؤولية عن أي هجمات على منشآته.

    وأضاف أن "الوضع الأمني في الحديدة يتدهور بسرعة ويهدد المساعدات الإنسانية في المدينة والمناطق المحيطة بها، حيث وصلت الإمدادات الغذائية إلى مستويات منخفضة للغاية".

    وأكد فيروسيل، على استمرار عمليات برنامج الأغذية العالمي، رغم تدهور الوضع الأمني.

    وقال: "إن حوالي ثمانية ملايين شخص على حافة المجاعة في جميع أنحاء اليمن، ولا يمكننا تحمل أي أنشطة من شأنها أن تعطل عملياتنا الرامية إلى توفير الغذاء والتغذية".

    ولفت إلى أن البرنامج قدم في أغسطس/آب المنصرم، "رغم ارتفاع مستويات النزاع جنوب الحديدة" مساعدات غذائية لنحو 700 ألف شخص من بين 900 ألف هم الأكثر تعرضا للمخاطر في المحافظة.

    انظر أيضا:

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    أخبار اليوم, الحكومة اليمنية, اليمن
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