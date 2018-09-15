برلماني كويتي يثير أزمة في السعودية

أثارت تغريدة للنائب في مجلس الأمة الكويتي، وليد الطبطبائي، سجالا حادا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تطرقه إلى المملكة العربية السعودية.

وقال الطبطبائي، على حساب منسوب له على "تويتر": "السعودية بلاد الحرمين ومنبع الإسلام وأي تهديد أو عبث بأمنها واستقرارها وتماسك مؤسساتها، التي هي ملك الأمة وليست لعائلة حاكمة أو جهات نافذة، هو أمر عواقبه وخيمة ولنا عبرة بما يجري حولنا، وأي نقد أو نصيحة يجب أن يراد منها فقط الصالح العام لا أن تكون بغرض تهييج الناس وإثارة البلبلة".

#السعودية بلاد الحرمين ومنبع #الاسلام وأي تهديد أو عبث بأمنها واستقرارها وتماسك مؤسساتها التي هي ملك الأمة وليست لعائلة حاكمة أو جهات نافذة هو أمر عواقبه وخيمة ولنا عبرة بما يجري حولنا..

وأي نقد أو نصيحة يجب أن يراد منها فقط الصالح العام لا ان تكون بغرض تهييج الناس واثارة البلبة. — وليد الطبطبائي (@Altabtabie) September 14, 2018

​ولاقت التدوينة انتقادات لاذعة من قبل نشطاء خليجيين وعرب، عقب وقت قصير من نشرها، حيث وصفها البعض بـ"المتناقضة ومحاولة دس السم في العسل ودليل إفلاس"، مؤكدين أن "السعودية هي ملك للشعب السعودي والعائلة الحاكمة، والتي هي جزء من الشعب".

والله لم يخب ظني وأذكر عندما قال لي أحدهم أن له موقف ايجابي من السعودية قلت من لم يسعد بلده #الكويت لن يسعدنا!!

السعودية ليست ملك للأمة بل لها أسرة مالكة!!

المؤسسات والجهات متماسكة لم ولن تتعرض لمن يعبث بأمنها!!

أما النقد فلايحق لأحد أن يتدخل في شؤونناhttps://t.co/0Ffy0vFMP8 — منذر آل الشيخ مبارك (@monther72) September 14, 2018

​لاحظوا التالي:

— ملك الأمة وليست لعائلة

— عواقبه وخيمة

محاولة فاشلة لتمرير رسالة غبية أيضاً واستخدام العاطفة الدينية فيها بغرض التشويه

ثم لاحظوا هذه الجملة:

— "وأي نقد أو نصيحة يجب أن يراد منها فقط الصالح العام"

مَن أنت أصلاً حتى تنصح أو تنتقد السعوديةhttps://t.co/x2QjYguPGY — مفرح الشقيقي (@Mofareh5) September 14, 2018

​وبعد هذه الانتقادات، خرج الطبطبائي، بتفسير لتغريداته، حيث قال: "استغرب كيف يتم تفسير تغريدتي بغير مقصدها الواضح.. أنا أقصد بأن الهجوم على السعودية منه ما يكون قصده هدم هذه الدولة وهدم مؤسساتها التي هي ملك الشعب السعودي قبل أن يكون ملك الأسرة الحاكمة، فلا يكون هناك إصلاح إذا كان القصد هدم هذه الدولة والتي هي منبع الإسلام وبلاد الحرمين".