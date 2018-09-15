بالفيديو... أدرعي يعلق على دموع نصر الله

بعد انتشار مقطع فيديو أظهر الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، وهو يبكي خلال كلمة متلفزة له أمام الحشود في لبنان. رد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على دموع الأمين العام عبر حسابه على تويتر.

وغرد أدرعي قائلا "عندما بكى نصر الله تذكر الكثيرون دموع رجال سوريا ولبنان واليمن الذين قتل حزب الله أولادهم ونسائهم وشردهم، واغتصب أرضهم واحتلها. لا يمكن أن نقول أكثر من أنها دموع التماسيح في دراما تليفزيونية مبرمجة لشخصية إجرامية تحاول تغيير مواصفاتها أمام الرأي العام ليش بكى نصر الله".

وأسند أدرعي تغريدته بفيديو خاص شرح فيه "أسباب بكاء نصر الله".

عندما بكى #نصرالله تذكر الكثيرون دموع رجال #سوريا و #لبنان و #اليمن الذين قتل #حزب_الله اولادهم ونسائهم وشردهم، واغتصب ارضهم واحتلها. لا يمكن ان نقول اكثر من انها #دموع_التماسيح في دراما تليفزيونية مبرمجة لشخصية إجرامية تحاول تغيير مواصفاتها أمام الرأي العام #ليش_بكى_نصرالله pic.twitter.com/kF6596ExXZ — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 15, 2018

وتأتي واقعة بكاء حسن نصر الله في أثناء حديثه عن الإمام الحسين بن علي. ورد الحضور بالهتاف الشهير "لبيك يا نصر الله"، والذي اعتاد مؤيدي "حزب الله" ترديدها في مختلف الفعاليات أمام الأمين العام.