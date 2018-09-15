بالفيديو... أدرعي يعلق على دموع نصر الله

وأسند أدرعي تغريدته بفيديو خاص شرح فيه "أسباب بكاء نصر الله".
عندما بكى #نصرالله تذكر الكثيرون دموع رجال #سوريا و #لبنان و #اليمن الذين قتل #حزب_الله اولادهم ونسائهم وشردهم، واغتصب ارضهم واحتلها. لا يمكن ان نقول اكثر من انها #دموع_التماسيح في دراما تليفزيونية مبرمجة لشخصية إجرامية تحاول تغيير مواصفاتها أمام الرأي العام #ليش_بكى_نصرالله pic.twitter.com/kF6596ExXZ— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 15, 2018
وتأتي واقعة بكاء حسن نصر الله في أثناء حديثه عن الإمام الحسين بن علي. ورد الحضور بالهتاف الشهير "لبيك يا نصر الله"، والذي اعتاد مؤيدي "حزب الله" ترديدها في مختلف الفعاليات أمام الأمين العام.
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