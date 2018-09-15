صور تعرض لأول مرة لـ"هدية" أمير قطر المثيرة للجدل

لا تزال وسائل الإعلام التركية تتحدث عن الطائرة الرئاسية "بوينغ 8-747" التي أهداها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ونشرت وسائل إعلام تركية، صورا للطائرة الفاخرة التي هبطت قبل يومين، في مطار صبيحة غوكتشان الدولي في مدينة إسطنبول، حيث سيتم طلاؤها وتجهيزها بشكل تام قبيل الانضمام إلى أسطول الطائرات الرئاسية، وذلك وفقا لموقع "onedio" التركي

وأضافت أن الطائرة يقدر سعرها بـ400 مليون دولار، وتتسع وفق تصميمها الأساسي لـ400 راكب، إلا أنها خضعت إلى تصميم خاص، وانخفض عدد مسافريها بذلك إلى 76 راكبا، فيما يبلغ عدد طاقم الطائرة 18 شخصا، وفي داخلها صالة خاصة للاجتماعات، وغرفة نوم.

Qatar's Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani sends this luxurious plane to #Erdogan as a "gift". pic.twitter.com/fbN4EapM5K — Foreign Media (@mediaforeign) September 13, 2018

​وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تلقى طائرة خاصة، كهدية من أمير قطر، وهي طائرة بوينغ 8-747، حسب موقع "kokpit" الإخباري التركي.