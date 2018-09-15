البرلمان العراقي يستأنف جلسته لاختيار رئيس المجلس ونائبيه

استأنف البرلمان العراقي جلسته، اليوم السبت، لاختيار رئيس المجلس من بين 6 مرشحين فقط، بعد انسحاب اثنين.

بغداد — سبوتنيك. وقال مصدر برلماني لوكالة سبوتنيك "استأنف البرلمان جلسته، صباح اليوم، برئاسة رئيس السن محمد علي زيني، لاختيار رئيس مجلس النواب".

وأضاف المصدر "انسحب النائبان أحمد عبد الله الجبوري ومحمد تميم من الترشح لرئاسة البرلمان"، موضحا "هناك ست شخصيات فقط مرشحة لرئاسة البرلمان رسميا، وهم: أسامة النجيفي، ومحمد الحلبوسي، وخالد العبيدي، وطلال الزوبعي، ورعد الدهلكي، ومحمد الخالدي".

وأكد المصدر أن "رئيس السن أغلق باب الترشح، اليوم، لرئاسة البرلمان، ليبدأ التصويت".

يذكر أن تحالف "المحور الوطني" العراقي قد أعلن، أمس الجمعة، ترشح محمد الحلبوسي لرئاسة مجلس النواب بشكل رسمي، وجاء ذلك خلال مؤتمر عقد في فندق الرشيد.