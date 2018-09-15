حدث عسكري فريد في السعودية... والجنود يواصلون مناوراتهم في هذه الدولة العربية

دشنت وزارة الدفاع السعودية، مروحية بحرية قتالية متعددة المهام من طراز MH-60R في مصنع لوكهيد مارتن لصناعة الطائرات الحربية بولاية نيويورك الأمريكية.

ونقلت وزارة الدفاع السعودية، في تقريرها، على لسان قائد القوات البحرية السعودية، فهد الغفيلي قوله: "إن هذا النوع من الطائرات يمتلك أحدث التقنيات العسكرية، كما يتميز بالقدرات القتالية العالية للحروب السطحية وتحت السطحية، مما يعزز من قدرات القوات البحرية لمواجهة كافة التحديات والتهديدات بالمنطقة، ولتسهم بالمشاركة مع القوات البحرية للدول الشقيقة والصديقة لتعزيز الأمن البحري بالمنطقة".

ونقل التقرير، على لسان رئيس شركة سكورسكي التابعة لشركة لوكهيد مارتن الأمريكية دانيال شولتز، قوله: "مشروع الطائرات العمودية البحرية القتالية سيسهم في تعزيز ومضاعفة الأمن بصورة كبيرة في مستقبل المملكة وسيضفي مزيدا من التميز للقوات السعودية في المنطقة"، مؤكدا أن التزام شركته لا يقف عند تسليم الطائرة اليوم، ولكن هذا الالتزام سيتواصل مع القوات البحرية الملكية السعودية والبحرية الأمريكية جنبا إلى جنب في المستقبل.

​في هذه الأثناء، أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، بأن مناورات التمرين العسكري المشترك (النجم الساطع 2018) مستمرة في قاعدة "محمد نجيب العسكرية" في مدينة الإسكندرية المصرية.

ونفذت وحدات المظليين وقوات الأمن الخاصة السعودية عددا من المهام التدريبية المشتركة مع القوات الصديقة المشاركة في التمرين، مثل اقتحام وتطهير المواقع المحصنة والقفز الحر والإنزال المظلي والرماية بالذخيرة الحية.

وتزامنا مع التمرين الميداني، عقدت ندوات ومحاضرات للمشاركين في التمرين، فيما اشتمل التمرين على تدريب عبر المشبهات القتالية والتي تحاكي الواقع.

​وتندرج المشاركة في تمرين النجم الساطع 2018 ضمن الخطط التدريبية للقوات المسلحة لرفع الجاهزية القتالية لدى منسوبيها وتبادل الخبرات وصقل المهارات العسكرية للمشاركين وسط بيئة قتال حقيقية.