نائبان يسحبان ترشيحهما لرئاسة البرلمان العراقي

انسحب النائبان طلال الزوبعي ورعد الدهلكي من سباق رئاسة البرلمان العراقي، اليوم السبت، بينما انحصرت المنافسة بين ثلاثة مرشحين في مقدمتهم محافظ الأنبار السابق محمد الحلبوسي، ووزير الدفاع السابق خالد العبيدي، ونائب رئيس الجمهوري أسامة النجيفي.

بغداد — سبوتنيك. وقال مصدر برلماني لوكالة "سبوتنيك": "النائبان طلال الزوبعي، ورعد الدهلكي، انسحبا من سباق رئاسة البرلمان العراقي"، متابعا "المنافسة الآن محصورة بين المرشحين الثلاثة محمد الحلبوسي، وخالد العبيدي، وأسامة النجيفي".

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وأضاف المصدر "عاد نواب الكتل المنسحبة، وهم تحالف سائرون، والحزب الديمقراطي الكردستاني إلى جلسة التصويت".

وأوضح المصدر "رشح تحالف سائرون النائب حسن كريم لمنصب النائب الأول رئيس البرلمان".

وفي وقت سابق من اليوم انسحب النائبان أحمد عبد الله الجبوري ومحمد تميم من الترشح لرئاسة البرلمان"، موضحا "هناك ست شخصيات فقط مرشحة لرئاسة البرلمان رسميا، وهم: أسامة النجيفي، ومحمد الحلبوسي، وخالد العبيدي، وطلال الزوبعي، ورعد الدهلكي، ومحمد الخالدي".

يذكر أن مجلس النواب استأنف، اليوم السبت، عقد جلسته الأولى برئاسة رئيس السن محمد علي زيني، ومن المقرر أن تشهد الجلسة التصويت على رئيس لمجلس النواب ونائبين له.