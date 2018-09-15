الكشف عن أغنى السياسيين في لبنان

نشر موقع "navva" الإخباري، أمس الجمعة، قائمة بأغنى الشخصيات السياسية اللبنانية والتي تلعب دورا بارزا على الساحة السياسية اللبنانية.

© Sputnik . ANDREY STENIN لبنان إلى الهاوية وبحاجة إلى وقفة سياسية لتجنب السقوط الاقتصادي

وبحسب الموقع المذكور، ضمت القائمة أسماء سياسيين في لبنان وبينهم مسؤولين كبار في الدولة.

وجاء في المركز الأول رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق ​نجيب ميقاتي​ حيث بلغت ثروته 3.3 مليار ​دولار​، أما المركز الثاني فكان من نصيب رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق ​عصام فارس​ بثروة بلغت 2.3 مليار دولار.

أما المركز الثالث فكان لرئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ بثروة بلغت 1.5 مليار دولار. وجاء رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون​ بثروة بلغت 1.3 مليار دولار.

كما شملت القائمة النائب اللبناني ورئيس الحزب التقدمي الإشتراكي اللبناني وليد جنبلاط (مليار دولار)، ورئيس حركة أمل (78 مليون دولار) ورئيس الحكومة السابق تمام سلام (71 مليون دولار).

وضمت أيضا كل من سليمان فرنجية (65 مليون دولار) والرئيس اللبناني السابق أمين الجميل (58 مليون دولار) والرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان(49 مليون دولار).