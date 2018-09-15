فيديو نادر للعاهل السعودي الراحل يعلق على قيادة الملك سلمان

ويظهر الملك فهد في الفيديو لحظة استقباله الصباح وهو يقول له "عسى مهب اللي يسوق سلمان" بالإشارة إلى أخيه سلمان، فرد عليه الأمير "زين لو هو يسوق كان سرعنا"، فأجاب الملك فهد "لا.. لو هو يسوق كان دخلكم من مطب في مطب".