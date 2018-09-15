موغيريني تبحث مع دي مستورا الوضع في إدلب

بحثت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي مستورا، الوضع في محافظة إدلب السورية، والإعدادات لمواصلة محادثات جنيف واللجنة الدستورية.

بروكسل — سبوتنيك. وقالت المفوضية الأوروبية، في بيان اليوم السبت، "بحثا آخر تطورات الأزمة السورية، والاجتماع الرفيع المستوى المترقب بشأن الأزمة السورية، الذي سيعقده الاتحاد الأوروبي على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في 26 سبتمبر/ أيلول".

وأشار البيان إلى أن الجانبين، "ركزا على الوضع في إدلب وفي شمال سوريا، والعمل الحالي لدعم الشعب السوري في هذه البلد المحتاج بشكل كبير للتدخل لمنع هجوم عسكري واسع ووقوع كارثة إنسانية".

وأشار البيان إلى أن الجانبين تبادلا وجهات النظر بشأن الدول الضامنة لعملية أستانا، وتم بحث التحضيرات في جنيف لإنشاء لجنة دستورية لاستئناف عملية الانتقال السياسي في سوريا والسبل التي يمكن للاتحاد الأوروبي أن يقدمها لدعم هذه العملية، بما في ذلك الجهود الرامية إلى إعادة أطراف النزاع إلى طاولة المفاوضات.

وأفاد البيان بأن موغيريني أكدت أن الاتحاد الأوروبي مستعد لتقديم مساعدة بشكل حقيقي فقط بعد بدء"عملية انتقالية سياسية شاملة".

وتجدر الإشارة إلى أن محافظة إدلب كانت الوجهة الأساسية لجميع الفصائل المسلحة التي رفضت الدخول في عملية المصالحة التي شهدتها المحافظات السورية بالتزامن مع العمليات العسكرية للجيش السوري.