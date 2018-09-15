في ختام الموسم... مصر للطيران تعلن عدد الحجاج الذين نقلتهم من وإلى السعودية

أعلنت شركة مصر للطيران نجاحها في نقل 72 ألف حاج من الأراضي السعودية إلى مصر على متن 337 رحلة جوية، بزيادة قدرها 8 آلاف حاج عن العام الماضي.

وقالت مصر للطيران، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إنها اختتمت أمس الجمعة 14 سبتمبر/ أيلول، موسم الحج لعام 2018، بوصول آخر رحلات جسرها الجوي القادمة من مطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة لعودة الحجاج المصريين إلى أرض الوطن.



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وتابعت الشركة، إنه بفضل توجيهات وزير الطيران المدني، الفريق يونس المصري، استطاعت الشركة اجتياز الموسم بنجاح وسهولة ويسر، ولفتت الشركة إلى تضافر جهود جميع الجهات والشركات التابعة لوزارة الطيران المدني والتنسيق مع الأجهزة العاملة بالمطارات المصرية والسعودية، لضمان سرعة إنجاز الموسم في المواعيد المقررة له، والحرص على تفادي حدوث أي مشكلات تعيق انسيابية الجسر الجوي لموسم الحج.

ومن جهته قال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، الطيار أحمد عادل، إن بالشركة أتمت موسم الحج لهذا العام رسمياً بنقل نحو 72 ألف حاج في مرحلة العودة على متن 337 رحلة جوية في الفترة من 26 أغسطس وحتى أمس الجمعة، بزيادة 8 آلاف حاج عن العام الماضي، الذي نقلت خلاله الشركة ٦٤ ألف حاجاً في الفترة من 27 يوليو وحتى 15 أغسطس من العام الماضي.

وأشار عادل إلى أن موسم الحج هذا العام تميز بانتظام مواعيد رحلات الجسر الجوي، وكذلك كفاءة مجموعات العمل المشكلة من جميع قطاعات الشركة من بينها التخطيط والمبيعات والحجز والخدمات الأرضية والأمن والمحطة والخدمات الجوية والصيانة والعمليات الجوية والعلاقات العامة وغيرها، مضيفا أن جميع العاملين بالشركة عملوا على مدار الـ 24 ساعة للإشراف على الموسم وخدمة الحجاج وتوفير جميع الخدمات اللازمة لهم، وإنهاء إجراءات سفرهم وعودتهم دون أية تخلفات أو تكدسات في صالات السفر والوصول من وإلى مطار القاهرة الدولي والمطارات المصرية الأخرى.

كما أشاد عادل بدور بعثة مصر للطيران في مطاري جدة والمدينة المنورة، ودورها المتميز في تيسير استقبال ضيوف الرحمن في مرحلة السفر والوصول.

© REUTERS / Yiannis Kourtoglou "مصر للطيران" تصدر بيانا بشأن انفجار إطارات إحدى طائراتها أثناء الهبوط

ومن جهته قال رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، الطيار شريف عزت، إن الشركة حققت خلال موسم الحج نسب امتلاء وانتظام تشغيل بلغت أكثر من 85 % على معظم رحلات الجسر الجوي المخصص لموسم الحج.

ولفت إلى أن طائرات مصر للطيران نقلت 72 ألف راكبا بواقع 57 ألف و550 حاج من حجاج القرعة والتضامن الاجتماعي والسياحة والأفراد، إضافة إلى 6 آلاف و109 حاجاً من حجاج الترانزيت، فضلا عن 8 آلاف و341 حاجاً نقلتهم الشركة من خلال جسر جوي من الرحلات الخاصة لخدمة حجاج دولتي فلسطين ومالي.

ونوه إلى أنه تم تشغيل 12 رحلة جوية في كل من مرحلتي الذهاب والعودة لسفر ووصول 3 آلاف 321 حاجا من حجاج دولة فلسطين.

وأضاف عزت، أن مصر للطيران سيرت كذلك جسرا جويا لنقل 5 آلاف و20 حاجا، من حجاج باماكو بجمهورية مالي على متن 20 رحلة جوية في إطار الدور الريادي التي تقوم به مصر للطيران في خدمة عملائها من ضيوف الرحمن سواء من الدول الأفريقية أو منطقة الشرق الأوسط.